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Буданов: ​Росія не може щодня випускати по 450-500 безпілотників

Керівник ГУР також вважає неуспішними спроби росіян розробити морські дрони.

Буданов: ​Росія не може щодня випускати по 450-500 безпілотників
Кирило Буданов
Фото: gur.gov.ua

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що Росія не може щодня випускати по 450-500 безпілотників, однак має змогу робити це періодично.

Про це він розповів журналістам, передає Суспільне.

"До 500 дронів вони реально можуть запускати в єдиному залпі", - сказав керівник ГУР. 

Буданов також вважає неуспішними спроби росіян розробити власні морські дрони.

"Останній раз вони намагалися, на початку червня, застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто Южне, і шукали там свої цілі", - сказав Буданов.
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