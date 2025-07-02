У Вірменії планують розглянути заборону російського телемовлення

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що заборону російського телемовлення слід серйозно розглянути, повідомляє Armenpress.

“Ми повинні дуже серйозно обговорити призупинення трансляції російських телеканалів на території Вірменії”, – сказав Ален Симонян.

На його думку, деякі російські телепрограми фактично шкодять вірмено-російським відносинам.

Симонян зауважив, що “деякі люди” можуть намагатися втручатися у внутрішні справи Вірменії за фінансування магната Самвела Карапетяна.

“Якщо є канали, які дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, ми повинні відреагувати так само, принаймні заборонивши їм вхід до домівок нашого суспільства”, – наголосив спікер парламенту Вірменії.