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Сенат США схвалив трампівський бюджетний законопроєкт

"Великий та Прекрасний" документ тепер розглядатиме Палата представників.

Сенат США схвалив трампівський бюджетний законопроєкт
Фото: EPA/UPG

Сенат Сполучених Штатів не без труднощів, але все ж ухвалив бюджетний законопроєкт, поданий адміністрацією Дональда Трампа, який сам республіканець називає "Великим та Прекрасним".

Як пише Reuters, після дебатів, які у режимі нон-стоп тривали практично всю ніч, голоси у верхній палаті американського парламенту розділилися навпіл: троє республіканців стали на бік демократів. У такому вкрай рідкісному випадку вирішальний голос має формальний очільник Сенату - ним є віцепрезидент Джей Ді Венс, який, зрозуміло, підтримав законопроєкт.

Документ суттєво скорочує соціальні витрати держави, водночас збільшуючи бюджет Пентагону та імміграційних служб, а також урізаючи податки - наприклад, з чайових та понаднормової праці. При цьому зростає "стеля" державного боргу США - щонайменше на 3,3 трильйона доларів з потенційним зростанням до 5 трильйонів. 

Суперниця Трампа на минулих президентських виборах Камала Гарріс у мережі X зазначила, що з вини республіканців тепер "17 мільйонів людей втратять медичне страхування, госпіталі у сільській місцевості зачиняться, 3 мільйони американців не отримуватимуть продуктову допомогу, а ціни на енергоносії зростуть на 400 доларів для кожної родини на рік". Демократка закликала блокувати законопроєкт у Палаті представників.

Натомість Трамп сподівається, що Конгрес завершить розгляд документа достатньо швидко, щоб підписання відбулося до 4 липня - Дня незалежності США.   
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