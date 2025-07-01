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Через нелегальних мігрантів Польща відновлює прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою

Відповідну заявку до Єврокомісії підготує міністр внутрішніх справ країни.

Через нелегальних мігрантів Польща відновлює прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польський уряд ухвалив рішення про тимчасове відновлення прикордонного контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск перед початком засідання Ради міністрів, передає Polsat News.

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Контроль почне діяти з понеділка, 7 липня. За словами Туска, відповідну заявку до Єврокомісії підготує міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк.

Туск наголосив, що вже неодноразово попереджав німецьку сторону про зростання загрози нелегальної міграції та обговорював це питання з новим канцлером Німеччини.

Рішення уряду пов’язане зі зростанням міграційного тиску на західному та північному кордонах Польщі. Туск наголосив, що країна «вклала багато зусиль, коштів і навіть крові» у забезпечення безпеки східного кордону з Білоруссю, і тепер робить кроки для стабілізації ситуації на заході.

Відповідно до рішення уряду, території поблизу кордонів з Німеччиною та Литвою візьмуть під спеціальний нагляд силових служб. За словами Туска, тимчасовий контроль не означає закриття кордонів, але передбачає вибіркові перевірки, спрямовані на стримування незаконної міграції.

  • Торік консервативна партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала провести загальнонаціональний референдум щодо міграційної політики ЄС.
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