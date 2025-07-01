Чотири ліцеї Харківської області отримали шкільні автобуси

Загалом цього року область отримає 18 таких автобусів, що, як очікується, сприятиме офлайн-освіті в громадах, де дозволяє безпека.

Закладам освіти Харківської області передали нові автобуси для учнів. Чотири автобуси на 28 місць кожен отримали ліцеї Берестинського району: Слобожанський ліцей Кегичівської громади, Петрівський ліцей Наталинської громади, Миколаївський ліцей Зачепилівської громади та Берестинський ліцей №5.

Їх придбали на кошти субвенції державного бюджету і співфінансування бюджетів громад. Загалом цього року область отримає 18 автобусів, з них 14 – інклюзивні, розраховані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування, повідомили в ОВА.

“У громадах, де дозволяє безпекова ситуація, максимально сприяємо організації офлайн або змішаного навчання”, – прокоментував глава ОВА Синєгубов.

Очікується, що наявність шкільного транспорту сприятиме офлайн-навчанню.