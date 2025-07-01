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Маск знову закликав створити у США нову політичну партію

Після перерви взявся знову критикувати бюджетний законопроєкт Трампа.

Маск знову закликав створити у США нову політичну партію
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Мільярдер Ілон Маск у власній соціальній мережі X знову вдався до критики "Великого Прекрасного Законопроєкту" Дональда Трампа, який, на думку бізнесмена, зводить нанівець усі його зусилля щодо скорочення бюджетних витрат.

За словами Маска, ухвалення документа, відповідно до якого "стеля" державного боргу США зростає на рекордних 5 трильйонів доларів, "зробить очевидним, що ми живемо у країні однієї партії - партії Поросяти Поркі (мультиплікаційний персонаж із серії "Looney Tunes" - ред.)".  

Бізнесмен переконаний, що "настав час для нової партії, яка справді піклуватиметься про людей". Він також пообіцяв завадити політикам, які виступали за скорочення витрат держави, а потім проголосували за законопроєкт Трампа, переобратися до Конгресу під час виборів наступного року - "навіть якщо це останнє, що я зроблю в житті". 
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