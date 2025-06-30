Bloomberg: Поблизу Лівії вибухнув танкер, який напередодні заходив у російські порти

Це вже п'ятий з початку року вибух на танкерах, які заходили до російських портів.

Біля берегів Лівії вибухунув танкер Vilamoura, який перевозив мільйон барелів нафти. Зараз судно відбуксовують до Греції для оцінки збитків, пише Bloomberg.

Причина вибуху невідома, та відомо, що судно напередодні заходило до російських портів для завантаження нафти. Унаслідок вибуху затоплене машинне відділення, проте забруднення не сталося. У грецькій TMS Tankers зазначили, що екіпаж перебуває в безпеці.

За останні місяці відомо про серію загадкових вибухів на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів та підводних апаратів. Судно Vilamoura двічі з квітня заходило в російські нафтові термінали, щоб забрати казахстанську нафту. Про це свідчать дані відстеження суден, проаналізовані Bloomberg.

На початку квітня судно заходило до порту Усть-Луга, а в травні – до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Це вже п'ятий з початку року вибух на танкерах, які заходили до російських портів, повідомила консалтингова компанія в галузі морських ризиків Vanguard Tech.

"Дехто припускає, що Vilamoura став жертвою атаки магнітної міни, хоча це залишається непідтвердженим офіційними джерелами", — каже Vanguard Maritime-Executive.

До інциденту на борту Vilamoura з початку року від вибухів постраждали чотири нафтові танкери, які раніше заходили в російські порти. Це Seajewel під прапором Мальти, Seacharm під прапором Маршаллових островів, Grace Ferrum під прапором Ліберії та Kola під прапором Антигуа та Барбуда.