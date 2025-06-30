Спека продовжує охоплювати значну частину Європи, в Іспанії температура сягнула +46

Цей місяць має стати найспекотнішим червнем за всю історію спостережень.

Спека продовжує охоплювати значну частину Європи, і влада багатьох країн публікує попередження про шкоду для здоров'я через високі температури, пише BBC.

Південна Іспанія є найбільш постраждалим регіоном, де в Севільї та сусідніх районах зафіксовано температуру близько 45 градусів за Цельсієм.

За даними національної метеорологічної служби Іспанії, у суботу в місті Ель-Гранадо було встановлено новий рекорд спеки для червня ‒ 46 градусів за Цельсієм. Також повідомляється, що цей місяць має стати найспекотнішим червнем за всю історію спостережень.

Попередження про червону спеку діють у деяких частинах Португалії, Італії та Хорватії, а численні жовті попередження охоплюють райони Іспанії, Франції, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Угорщини, Сербії, Словенії та Швейцарії.

У Барселоні прибиральниця померла після завершення зміни у суботу, коли температура була дуже високою. Місцева влада розслідує її смерть.

В Італії відділення невідкладної допомоги по всій країні повідомили про зростання кількості випадків теплових ударів, які переважно вражають “літніх людей, онкохворих або бездомних”. Такі лікарні, як Ospedale dei Colli у Неаполі, створили спеціальні входи для людей, які перенесли тепловий удар, щоб пришвидшити доступ до життєво важливих процедур, таких як занурення в холодну воду.

Місто Болонья, розташоване далі на північ, створило сім кліматичних укриттів з кондиціонерами та питною водою, тоді як Рим запропонував безкоштовний доступ до міських басейнів для людей старших за 70 років.

Фармацевт у столиці Португалії Лісабоні повідомив агентству Reuters, що, незважаючи на те, що людям радили “не виходити на вулицю” в найспекотніші години дня, “у нас вже були випадки теплових ударів та опіків”.

Сильна спека також торкнулася країн західних Балкан, де температура перевищила 40°C. У Сербії зафіксовано найвищу температуру з початку їх реєстрації у 19 столітті. У Словенії найспекотнішу температуру в червні зафіксували у суботу.У Північній Македонії також спекотно, у п'ятницю температура досягла 42°C. Цього тижня очікується ще більше спекотної погоди.

Фото: EPA/UPG

У деяких районах температура продовжуватиме посилюватися до середини тижня, а температура протягом наступних кількох днів зростатиме у Франції, Німеччині, Італії та Великій Британії.

Ці вихідні в деяких частинах Англії діють жовтий та бурштиновий рівні небезпеки, а в понеділок температура в Лондоні може досягти 35°C.

Спека наростала під великою зоною високого тиску, сухе повітря опускається та нагрівається. Оскільки цей процес тривав протягом кількох днів, температура підвищувалася. Зона високого тиску рухатиметься на схід протягом наступних кількох днів, тягнучи за собою високі температури на північ та схід.

Хоча важко пов'язати окремі екстремальні погодні явища зі зміною клімату, хвилі спеки стають все більш поширеними та інтенсивними через зміну клімату.

Вчені з World Weather Attribution, які аналізують вплив зміни клімату на екстремальні погодні явища, кажуть, що червневі хвилі спеки з трьома послідовними днями вище 28°C зараз приблизно в 10 разів частіше трапляються проти доіндустріальних часів.