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У Газі повідомили про 23 жертви вчорашньої ізраїльської атаки

Серед них є діти. 

У Газі повідомили про 23 жертви вчорашньої ізраїльської атаки
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Смуга Гази заявила про 23 загиблих унаслідок учорашньої ізраїльської атаки. Речник агентства цивільної оборони Махмуд Бассал сказав, що серед загиблих було принаймні троє дітей. Ці удари припали на п'ять локацій довкола Гази, а ще одна людина померла внаслідок обстрілу місцевості біля центру доставки допомоги, пише The Guardian

Ізраїльські збройні сили в соцмережах попередили, що "військові операції будуть ескалюватися, інтенсифікуватися і простягатися на захід до центру" міста Газа. Вони закликали місцевих переїхати до районів аль-Мавасі, які й так уже переповнені. 

Свідки повідомили журналістам про хаос, в якому родини намагалися зібрати свої речі, намети й мізерні запаси їжі, завантажити це на вози з віслюками, велосипеди і авто. 

Влада Гази стверджує, що принаймні двоє дітей вчора загинули внаслідок удару по будинку. Ще одна дитина загинула внаслідок атаки дронів по наметовому містечку для переміщених осіб, заявила влада. 

  • Бої між Ізраїлем і ХАМАС тривають з жовтня 2024-го, відколи терористи атакували ізраїльську територію, вбили його громадян і взяли заручників. За цей час було нетривале припинення вогню, що зірвалося через взаємні звинувачення сторін у недотриманні зобов'язань. Частина заручників все ще перебуває в руках терористів. 
  • Між Ізраїлем і ХАМАС тривають непрямі переговори за посередництва Катару і Єгипту, але видимого прогресу немає. 
  • Окрему участь в намаганнях закінчити збройний конфлікт беруть США. Минулого тижня, після вдалого припинення вогню між Ізраїлем і Іраном, згідно з джерелами видання Israel Hayom, посадовці домовилися, що бойові дії в Газі можуть бути завершені протягом двох тижнів. Керування смугою перейде до збройних сил чотирьох арабських країн, які замінять ХАМАС. Звільнення заручників і депортація керівництва угруповання також входять до умов припинення вогню.
  • Крім того, план передбачає "добровільну еміграцію частини мешканців Гази" за ініціативою Трампа – кілька країн погодилися прийняти охочих виїхати. 
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