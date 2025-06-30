Суд над Нетаньягу у справі про корупцію відклали

Ізраїльський суд переніс слухання у справі про імовірну корупцію Беньяміна Нетаньягу, яке мало відбутися цього тижня. Причиною є "секретні дипломатичні та безпекові міркування".
Про це пише The Guardian.
"Після наданих пояснень… ми частково приймаємо запит і на цьому етапі скасовуємо слухання справи пана Нетаньягу, заплановані на цей тиждень", – цитує видання рішення Єрусалимського окружного суду, опублікованому в інтернеті партією Нетаньягу "Лікуд".
Там зазначається, що причини, надані прем'єром, головою ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" та керівником військової розвідки, виправдовують скасування слухань.
Раніше адвокати глави уряду попросили суд звільнити його від дачі свідчень протягом наступних двох тижнів, щоб він міг "зосередитися на питаннях безпеки після припинення вогню з Іраном та на тлі триваючих бойових дій у Газі, де утримуються ізраїльські заручники".
Вони подали суду графік прем'єр-міністра, щоб продемонструвати "національну потребу в тому, щоб прем'єр-міністр присвячував весь свій час та енергію політичним, національним та безпековим питанням". Спочатку суд відхилив клопотання про перенесення засідання, але пізніше змінив своє рішення після заслуховування аргументів прем'єр-міністра та інших високопосадовців.
- Минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав до закриття справи проти Нетаньягу. Він припустив, що судовий розгляд може перешкодити прем'єру Ізраїлю у переговорах із ХАМАСом та Іраном.
- Трамп назвав цю справу "полюванням на відьом", заявивши, що судовий процес "слід НЕГАЙНО СКАСУВАТИ або помилувати Великого Героя".
- У 2019 році Нетаньягу звинуватили у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Він усе це заперечує.
- В одному з випадків його та його дружину Сару звинувачують у прийнятті від мільярдерів предметів розкоші, таких як сигари, ювелірні вироби та шампанське, на суму понад 260 000 доларів в обмін на політичні послуги.
- У двох інших справах Нетаньягу звинувачують у спробі домогтися більш сприятливого висвітлення справи у двох ізраїльських ЗМІ. Прем'єр-міністр неодноразово просив про перенесення судового розгляду з моменту його початку у травні 2020 року.
- У грудні минулого року він вперше виступав у суді по цій справі.