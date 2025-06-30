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Суд над Нетаньягу у справі про корупцію відклали

Слухання перенесли через "безпекові та дипломатичні міркування". 

Суд над Нетаньягу у справі про корупцію відклали
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський суд переніс слухання у справі про імовірну корупцію Беньяміна Нетаньягу, яке мало відбутися цього тижня. Причиною є "секретні дипломатичні та безпекові міркування".

Про це пише The Guardian.

"Після наданих пояснень… ми частково приймаємо запит і на цьому етапі скасовуємо слухання справи пана Нетаньягу, заплановані на цей тиждень", – цитує видання рішення Єрусалимського окружного суду, опублікованому в інтернеті партією Нетаньягу "Лікуд".

Там зазначається, що причини, надані прем'єром, головою ізраїльської розвідувальної служби "Моссад" та керівником військової розвідки, виправдовують скасування слухань.

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Раніше адвокати глави уряду попросили суд звільнити його від дачі свідчень протягом наступних двох тижнів, щоб він міг "зосередитися на питаннях безпеки після припинення вогню з Іраном та на тлі триваючих бойових дій у Газі, де утримуються ізраїльські заручники".

Вони подали суду графік прем'єр-міністра, щоб продемонструвати "національну потребу в тому, щоб прем'єр-міністр присвячував весь свій час та енергію політичним, національним та безпековим питанням". Спочатку суд відхилив клопотання про перенесення засідання, але пізніше змінив своє рішення після заслуховування аргументів прем'єр-міністра та інших високопосадовців.

  • Минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав до закриття справи проти Нетаньягу. Він припустив, що судовий розгляд може перешкодити прем'єру Ізраїлю у переговорах із ХАМАСом та Іраном. 
  • Трамп назвав цю справу "полюванням на відьом", заявивши, що судовий процес "слід НЕГАЙНО СКАСУВАТИ або помилувати Великого Героя".
  • У 2019 році Нетаньягу звинуватили у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Він усе це заперечує.
  • В одному з випадків його та його дружину Сару звинувачують у прийнятті від мільярдерів предметів розкоші, таких як сигари, ювелірні вироби та шампанське, на суму понад 260 000 доларів в обмін на політичні послуги.
  • У двох інших справах Нетаньягу звинувачують у спробі домогтися більш сприятливого висвітлення справи у двох ізраїльських ЗМІ. Прем'єр-міністр неодноразово просив про перенесення судового розгляду з моменту його початку у травні 2020 року.
  • У грудні минулого року він вперше виступав у суді по цій справі. 
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