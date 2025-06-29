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Ізраїль заявив про ліквідацію одного із засновників військового крила ХАМАС

Мова йде про ліквідацію Хахама Мухаммеда Аль-Ісси.

Ізраїль заявив про ліквідацію одного із засновників військового крила ХАМАС
Фото: Армія оборони Ізраїлю, "Х"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала у смізу Гази одного із засновників військового крила ХАМАСу Хахама Мухаммеда Аль-Іссу.

Про це ідеться у повідоленні ЦАХАЛ у мережі "Х".

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, Аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених членів ХАМАСу, що залишилися в Газі.

Аль-Ісса відіграв значну роль у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час яких бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 людей і взяли в заручники понад 250 людей.

Військові також заявили, що Аль-Ісса працював над відновленням структур ХАМАСу, які були пошкоджені під час війни.

  • Також Ізраїль заявив про ліквідацію трьох іранських командирів. Зокрема йдеться про ліквідацію Саїда Ізаді, відповідального за координацію з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.
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