Ізраїль заявив про ліквідацію одного із засновників військового крила ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала у смізу Гази одного із засновників військового крила ХАМАСу Хахама Мухаммеда Аль-Іссу.

Про це ідеться у повідоленні ЦАХАЛ у мережі "Х".

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, Аль-Ісса був одним з останніх високопоставлених членів ХАМАСу, що залишилися в Газі.

Аль-Ісса відіграв значну роль у плануванні та здійсненні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, під час яких бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 людей і взяли в заручники понад 250 людей.

Військові також заявили, що Аль-Ісса працював над відновленням структур ХАМАСу, які були пошкоджені під час війни.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідав за запуски безпілотників.