На Хмельниччині через російський обстріл пошкоджені лінії електропередач, — ОВА

Через пошкодження від електропостачання відключені близько 150 абонентів Шепетівського району.

Унаслідок нічного обстрілу РФ на Хмельниччині пошкоджено лінію електропередач, а також вікна у навчальному закладі.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", силами ППО було знищено дві ракети типу Х-101 та 9 ворожих БПЛА типу Shahed", — ідеться у повідомленні.

Ще 21 ворожий БПЛА типу Shahed втрачено локаційно. Місце падіння уламків встановлюється.

Унаслідок атаки пошкоджена лінія електропередач, через це від електропостачання відключені близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджені вікна в недіючій школі.

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.