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Під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко

Захисник збив сім повітряних цілей, але під час останнього відпрацювання його літак почав втрачати висоту. 

Під час відбиття атаки загинув льотчик F-16 Максим Устименко
F-16 повертається з бойового вильоту, 6 травня 2025 року. Під крилами цього F-16 залишилась лише одна ракета, п’ять AIM-9 досягл
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Сьогодні вночі під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Він пілотував винищувач F-16 і застосував увесь комплекс бортового озброєння, аби захистити українців. 

Збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, повідомили в Повітряних силах.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!" – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили додали, що нині вночі ворог застосував понад 500 повітряних цілей. 

До відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони. F-16 збивали, зокрема, "шахеди".

Атака 29 червня

У ніч на неділю Росія використовувала і дрони, і ракети. Вибухи лунали, зокрема, в Миколаївській області, Черкаській, Івано-Франквівській.

У Черкаській серед шести поранених є дитина. Пошкоджено три багатоповерхівки, будівлю коледжу. Росія для атаки на область застосувала і дрони, і ракети. 

В Івано-Франківській області постраждали дві громади. Пошкоджено храм, поранено жінку. 

У Миколаєві ворог дроном атакував інфраструктурний об'єкт.
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