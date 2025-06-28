У Дніпрі ще 36 родин маріупольців отримали соціальне житло

Проєкт реалізується за підтримки уряду Франції та Міжнародної організації з міграції.

Сьогодні, 28 червня, у Дніпрі 36 родин маріупольців отримали ключі від соціального житла. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У будинку, переоблаштованому з гуртожитку, – 192 квартири з ремонтом, меблями й технікою. Пріоритет мають найуразливіші: військові, ветерани, багатодітні родини, люди з інвалідністю, вагітні, пенсіонери.

На території облаштовані дитячі кімнати, коворкінг, спортивна зала, простори для відпочинку.

Проєкт «ЯМаріуполь.Житло» реалізується за підтримки уряду Франції та Міжнародної організації з міграції. Це вже 2 етап проєкту.