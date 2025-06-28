Над Харковом збили російський ударний дрон. Відомо про постраждалого (оновлення)

Над містом все ще перебувають ворожі БпЛА.

28 червня Сили оборони збили над Харковом російський ударний дрон.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття», - закликав очільник Харкова.

Повітряні сили ЗСУ попередили потім про рух нової групи російських безпілотників на Харків, а також на Чернігівщину, Полтавщину, Дніпропетровщину.

Оновлення. Згодом керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через падіння уламків БпЛА у Київському районі Харкова спалахнула пожежа.

«За уточненою інформацією, внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА горить дах приватного будинку у Київському районі. Попередньо, є постраждалий. На місці працюють бригади ДСНС та медики», - додав Синєгубов.

Терехов опісля заявив, що у Харкові прильотів не було, а від ворожих обстрілів страждало передмістя.