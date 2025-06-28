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На Чернігівщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета

Дитину госпіталізували з пораненнями.

На Чернігівщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета
Фото: United24

У селі Олександрівка на Чернігівщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета.

Про це повідомили у ДСНС.

11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями.

Рятувальник закликають батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів і при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета не підходити, не чіпати його та одразу телефонувати за номером 101. 
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