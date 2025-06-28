У селі Олександрівка на Чернігівщині дитина постраждала через вибух невідомого предмета.

Про це повідомили у ДСНС.

11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями.

Рятувальник закликають батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів і при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета не підходити, не чіпати його та одразу телефонувати за номером 101.