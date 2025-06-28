Дрони ГУР атакували військові об'єкти в російському Брянську, — ЗМІ

Дрони ГУР з нагоди Дня Конституції України атакували військові об'єкти ГРАУ міноборони РФ у Брянську.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела у розвідці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни в пабліках жваво обговорюють новий "ГУРкіт".

Місцева влада не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО".

За інформацією джерела у розвідці, дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.