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Дрони ГУР атакували військові об'єкти в російському Брянську, — ЗМІ

Ціллю стали об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Дрони ГУР атакували військові об'єкти в російському Брянську, — ЗМІ
Фото: Exilenova+

Дрони ГУР з нагоди Дня Конституції України атакували військові об'єкти ГРАУ міноборони РФ у Брянську. 

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела у розвідці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни в пабліках жваво обговорюють новий "ГУРкіт".

Місцева влада не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО". 

За інформацією джерела у розвідці, дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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