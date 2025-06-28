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Окупанти вдарили по житловому району Херсона

Поранень зазнав 38-річний чоловік.

Окупанти вдарили по житловому району Херсона
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Уранці 28 червня російський дрон атакував Дніпровський район Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вранці у Корабельному районі під удар російського БпЛА потрапив 38-річний херсонець. Внаслідок скидання вибухівки з дрона він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення плеча", — ідеться у повідомленні.  

Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
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