У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти створять реєстр кремлівських активістів на ТОТ, — спротив

Росіяни створюють закритий реєстр "активістів" на ТОТ України.

Окупанти створять реєстр кремлівських активістів на ТОТ, — спротив
Фото: ЦНС

Росія продовжує вживати заходів зі створення фейкового громадянського суспільства на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вся історія росії — це історія колоніальної імперії, яка імітувала сусідні звичаї життя та цінності, аби потім знищувати сусіда. Саме тому рф зараз імітує громадянське суспільство й нібито наявність моральних цінностей своїх посіпак", — ідеться у повідомленні.

Зокрема росіяни створюють закритий реєстр "активістів" на ТОТ, аби взяти під контроль будь-яку активність у регіоні й набрати масовку для ініціатив окупаційних адміністрацій.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies