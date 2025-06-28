Окупанти створять реєстр кремлівських активістів на ТОТ, — спротив

Росія продовжує вживати заходів зі створення фейкового громадянського суспільства на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вся історія росії — це історія колоніальної імперії, яка імітувала сусідні звичаї життя та цінності, аби потім знищувати сусіда. Саме тому рф зараз імітує громадянське суспільство й нібито наявність моральних цінностей своїх посіпак", — ідеться у повідомленні.

Зокрема росіяни створюють закритий реєстр "активістів" на ТОТ, аби взяти під контроль будь-яку активність у регіоні й набрати масовку для ініціатив окупаційних адміністрацій.