На Херсонщині відомо про ще одного постраждалого через атаки РФ

Росіяни скину вибухівку з дрона на цивільне авто.

Мешканець Херсонської області, який вчора потрапив під удар російського БпЛА, звернувся до лікарні

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Молодіжному. Внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого шпиталізували.