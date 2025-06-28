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На Херсонщині відомо про ще одного постраждалого через атаки РФ

Росіяни скину вибухівку з дрона на цивільне авто.

На Херсонщині відомо про ще одного постраждалого через атаки РФ
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

Мешканець Херсонської області, який вчора потрапив під удар російського БпЛА, звернувся до лікарні

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Окупанти скинули вибухівку з дрона на  автомобіль у Молодіжному. Внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого шпиталізували.
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