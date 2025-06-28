На Херсонщині відомо про ще одного постраждалого через атаки РФ

Мешканець Херсонської області, який вчора потрапив під удар російського БпЛА, звернувся до лікарні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Молодіжному. Внаслідок чого постраждав 46-річний чоловік. В нього діагностували мінно-вибухову травму та струс головного мозку", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого шпиталізували.
- Упродовж доби російські окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під ворожими обстрілами опинилися 42 населені пункти області.