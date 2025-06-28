РФ атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії

Російські війська вранці завдали удару з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До пізнього вечора і вранці під ударом був Нікопольський район. Агресор застосовував БпЛА та артилерію. Влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", — написав Лисак.

Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені приватне підприємство та будинок.