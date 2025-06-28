«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії

Пошкоджені приватне підприємство та будинок.

РФ атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Російські війська вранці завдали удару з артилерії та атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"До пізнього вечора і вранці під ударом був Нікопольський район. Агресор застосовував БпЛА та артилерію. Влучив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах", — написав Лисак.

Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені приватне підприємство та будинок.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies