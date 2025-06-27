ОВА: кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Самару на Дніпропетровщинізросло до 25

Також ворог спрямував БпЛА на Українську громаду Синельниківщини.

Унаслідок ракетної атаки РФ у місті Самар постраждали 25 людей, з них 12 – у медзакладах. Четверо поранених у важкому стані.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також агресор бив безпілотниками та артилерією по Нікопольщині. Під обстрілом опинився райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, аптека, багатоповерхівка, приватний будинок, легковики.

Також серед чотирьох постраждалих через ранковий удар по Нікополю, одна людина залишається в лікарні. "Це 25-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості".

Російська армія також спрямувала БпЛА на Українську громаду Синельниківського району. Зайнявся приватний будинок. Понівечені автівка і трактор.