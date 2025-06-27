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Сибіга: у рештках ракет і дронів РФ постійно знаходять іноземні компоненти щонайменше з 19 країн світу

Їх представили на виставці збитих російських БпЛА.

Сибіга: у рештках ракет і дронів РФ постійно знаходять іноземні компоненти щонайменше з 19 країн світу
виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США
Фото: Анна Стешенко

Росія має бути відрізана від критичних компонентів для оборони промисловості. 

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент LB.ua

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«За результатом аналізу решток російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу. Сьогодні тут це показано на окремій виставці, і це важливо знати усім, важливо інформувати уряди та протидіяти через санкції. Росія має бути відрізана від критичних компонентів для оборони промисловості. Це один з елементів примусу до миру» — сказав міністр. 

виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США
Фото: Анна Стешенко
виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США

Фото: Анна Стешенко

Тому дуже важливо, зі слів глави МЗС, щоб усі союзники України задіяли увесь свій санкційний потенціал та інструментарій, аби зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки. 

«Ми вітаємо рішення ЄС про запровадження нових тарифів на добрива і сільськогосподарську продукцію походженням з Росії та Білорусі. І ми також підтримуємо рішення ЄС в рамках плану на користь поетапної відмови від російської нафти, газу та ядерної енергії. Ми також, як Україна, дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу окремих держав, зокрема, Центральної Азії з Росією. За окремими напрямки відбувається зростання на порядки. І ми теж бачимо, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується Росією при виготовленні воєнної продукції», — додав Сибіга. 

У межах заходу представили виставку збитих російських БпЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з держав Європейського Союзу і США.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США
Фото: Анна Стешенко
виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США

виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США
Фото: Анна Стешенко
виставка збитих російських БПЛА, які містять імпортні компоненти — зокрема, з країн Європейського Союзу та США
Фото: Анна Стешенко
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