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Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 69 боєзіткнень, ворог тисне на Донеччині

На Сумщині та Курщині ворог завдав 7 авіаційних ударів, на Новопавлівському напрямку тривають бої.

Генштаб: на фронті від початку доби відбулося 69 боєзіткнень, ворог тисне на Донеччині
Фото: Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 69, ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдають ураження по районах прикордонних з рф населеним пунктам, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Богданове Чернігівської області; Зарічне, Прогрес, Покровка, Мар’їне, Угроїди, Велика Писарівка, Гірки, Біла Береза, Петрушівка, Кучерівка, Миропільське, Нова Гута, Проходи Сумської області; Тимофіївка, Відродженівське Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор одинадцять разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі спроби просуватись вперед поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в бік Олександро-Калинового та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять три рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка та Мирноград.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалось.

На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.
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