Окупанти планують мілітаризувати до 2 тисяч українських дітей на ТОТ Херсонщини, — спротив

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни склали план залучення близько 2 тисяч дітей до мілітарної гри "Зарніца".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "Рух перших". "Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії".

Відбір часто проводиться під примусом або обманом. У спротиві наголошують, це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління лояльне до окупанта.