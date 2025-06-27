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Окупанти планують мілітаризувати до 2 тисяч українських дітей на ТОТ Херсонщини, — спротив

Росіяни продовжують план перевиховання дітей на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти планують мілітаризувати до 2 тисяч українських дітей на ТОТ Херсонщини, — спротив
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни склали план залучення близько 2 тисяч дітей до мілітарної гри "Зарніца". 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський  "Рух перших". "Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії".

Відбір часто проводиться під примусом або обманом. У спротиві наголошують, це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління лояльне до окупанта.
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