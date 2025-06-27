Окупанти планують мілітаризувати до 2 тисяч українських дітей на ТОТ Херсонщини, — спротив

На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни склали план залучення близько 2 тисяч дітей до мілітарної гри "Зарніца".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відповідальним за набір підлітків призначили прокремлівський "Рух перших". "Під егідою міністерства нападу рф планують залучити до 2 000 дітей і відправити їх до мілітарних таборів у росії".
Відбір часто проводиться під примусом або обманом. У спротиві наголошують, це черговий крок у мілітаризації українських дітей і спроба виховати нове покоління лояльне до окупанта.
- Російську приватну компанію "Вагнер" долучили до мілітаризації українських дітей із окупованих територій. Росіяни вивозять неповнолітніх українців на навчання до спеціально створених військових таборів у Росії — зокрема, до табору "Авангард" під Волгоградом.