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На Тернопільщині подружжя підозрюють у привласненні майна іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн

Наразі за рішенням суду арештовано майно підозрюваних на понад 15 млн грн. Фабрику та обладнання передано в управління АРМА.

На Тернопільщині подружжя підозрюють у привласненні майна іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн
Фото: прокуратура

На Тернопільщині подружжя підозрюють у привласненні майна іноземних інвесторів на понад 3,8 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Директору товариства та його дружині повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), а жінці також інкримінують легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

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У 2019–2020 роках тернополянин створив два ТОВ спільно з громадянами США та призначив себе директором. Основні інвестиції у ці компанії здійснювали саме іноземці. Після будівництва житлового будинку в смт Велика Березовиця він привласнив понад 750 тис. грн від продажу квартир, що належали товариству, не виплативши інвесторам жодної копійки.

Згодом, використовуючи ресурси іншого товариства, підозрюваний придбав у селі Ярчівці нежитлові приміщення та землю для виробництва туалетного паперу. Однак замість бізнесу, разом із дружиною незаконно перереєстрував майно на підконтрольну фірму, а решту активів — привласнив. Загальна вартість привласненого майна фабрики склала понад 3,1 млн грн.

Дружина підприємця використала нерухомість, отриману злочинним шляхом, як заставу за кредит у 700 тис. грн — що кваліфікують як легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
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