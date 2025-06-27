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Україна запускає програму спільного виробництва зброї — в Україні та в країнах формату “Рамштайн”

Відповідний закон зареєстрований в парламенті. Глава Міноборони сподівається, що до вересня програма вже запрацює.

Україна запускає програму спільного виробництва зброї — в Україні та в країнах формату “Рамштайн”
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, Німеччина, 6 червня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами — в Україні та в країнах-учасниках формату “Рамштайн”. 

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua. 

“Закон відповідний ми вже зареєструвати в парламенті, і сподіваємось до вересня що він вже запрацює”, — повідомив міністр. 

Він повідомив, що вже є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів — за кордоном. “Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців”, – сказав Умєров. 

За його словами, наша мета — створити законодавчі інструменти, щоб стимулювати приток інвестицій в нашу країну

“Що стосується виробництв в Україні — то зараз опрацьовуємо також і можливість зосередження в окремих областях, регіонах, де ми зможемо забезпечити і фізичну безпеку цих заводів. Бо якщо ми говоримо про довгострокові інвестиції, контракти, наш стратегічний інтерес — щоб ці підприємства були захищені ППО”, – розповів він. 

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За словами Умєрова, Україна поглиблює співпрацю з європейськими та американськими оборонними компаніями. Уже тривають спільні виробництва з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). З американськими партнерами – реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Ключовий інструмент – спільні підприємства, зазначив міністр. Адже створення СП дозволяє: отримувати замовлення від західних урядів,  працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО,  підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Участь українців у виробництві за кордоном – один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах, сказав Умєров.

При цьому Міноборони забезпечує ключові гарантії. З українського боку міністр або уповноважений представник забезпечує  укладання контракту, пошук безпечної локації,  захист виробництва у разі розміщення в Україні.
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