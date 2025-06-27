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Умєров заявив, що фортифікації будуються за планом

Міністр оборони розповів, що у відповідь на зміну тактики наступальних дій противника було запроваджено нову модель – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям.

Умєров заявив, що фортифікації будуються за планом
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом: у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, роботи здійснюються підрозділами сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗСУ, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань та загальновійськових підрозділів, що в подальшому здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях.

Умєров зазначив, що підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога. Раніше фортифікації будувалися за принципом батальйонних районів оборони та ротних опорних пунктів зі значною протяжністю ходів сполучень — 2-5 км. Але тактика ворога змінилася: зараз вони не діють класичними батальйонами й ротами, здебільшого застосовують в ході штурмових дій невеликі піхотні формування з підтримкою безпілотних систем.

У відповідь на зміну тактики наступальних дій противника було запроваджено нову модель – просторово менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60-70 метрів, з обов’язковим антидроновим накриттям.

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За його словами, фортифікаційні споруди адаптуються до пріоритетів на конкретних напрямках.

Зокрема, на Сумському напрямку відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування.

Як розповів Умєров, на відміну від традиційних фортифікаційних споруд, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості і спеціально зменшуються в розмірах, щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

«Фортифікація – це не лише бетон і траншеї, а й адаптивна інженерна система, яка враховує тактику ворога і завжди працює на одне: захист наших воїнів. Ми щоденно контролюємо процес і посилюємо ті ділянки, де це потрібно найбільше», — сказав він. 

Міністр підкреслив, що усі завдання щодо фортифікацій виконуються у взаємодії з командувачами відповідних угруповань військ (сил).

Умєров сказав, що щоденно заслуховує командувачів щодо ситуації на фронті, в тому числі і про стан фортифікацій. І голова Державної спеціальної служби транспорту генерал-лейтенант Олександр Яковець запевнив, що усі заплановані завдання виконуються за графіком.
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