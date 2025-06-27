Повітряні сили: росіяни атакували Україну вночі понад 370 ракетами і дронами

У ніч на 27 червня (із 20.30 26 червня) Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, ворог випустив 363 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 200 із них – "шахеди").
Також росіяни атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.
«Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької обл. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», - додали в Повітряних силах.
Станом на 9.30 ППО України знешкодила 365 цілей – 217 збили вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені:
- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 крилатих ракет "Калібр" – збиті.
Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, додали Повітряні сили.