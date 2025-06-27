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Повітряні сили: росіяни атакували Україну вночі понад 370 ракетами і дронами

Ворог атакував місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Повітряні сили: росіяни атакували Україну вночі понад 370 ракетами і дронами
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 27 червня (із 20.30 26 червня) Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Зокрема, ворог випустив 363 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф  (понад 200 із них – "шахеди").

Також росіяни атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.

«Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької обл. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», - додали в Повітряних силах.

Станом на 9.30 ППО України знешкодила 365 цілей – 217 збили вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені:

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 6 крилатих ракет "Калібр" – збиті.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях, додали Повітряні сили.
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