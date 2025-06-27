Генштаб: за добу на фронті відбулися 187 боїв

Військовослужбовці 24-ї ОМБр ведуть вогонь зі 120-мм міномета по позиціях російських військ поблизу Часового Яру Донецької облас

За минулу добу, 26 червня, на фронті зафіксували 187 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора росіяни завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 4536 обстрілів, зокрема, 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 2574 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Степногірськ, Приморське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

На Куп’янському відбулися дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

На Сіверському ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

На Новопавлівському противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.