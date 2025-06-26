Зокрема, надзвичайники врятували людину з охопленого вогнем будинку та передали її медикам.

Протягом 26 червня російська окупаційна армія атакувала Херсон, зокрема житлові квартали міста, передає пресслужба ДСНС.

“Влучання боєприпасів припали по житлових кварталах — виникли масштабні пожежі в різних районах міста. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди та гаражі”, - розповіли в ДСНС.

Через постійну загрозу повторних обстрілів вогнеборці працювали в надзвичайно складних умовах. Під час ліквідації однієї з пожеж надзвичайники врятували людину з охопленого вогнем будинку та передали її медикам.

Фото: Пресслужба ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

Фото: Пресслужба ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

Фото: Пресслужба ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні