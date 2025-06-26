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Співробітники ДСНС ліквідували наслідки російських ударів по Херсону

Зокрема, надзвичайники врятували людину з охопленого вогнем будинку та передали її медикам.

Співробітники ДСНС ліквідували наслідки російських ударів по Херсону
Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні
Фото: Пресслужба ДСНС

Протягом 26 червня російська окупаційна армія атакувала Херсон, зокрема житлові квартали міста, передає пресслужба ДСНС.

“Влучання боєприпасів припали по житлових кварталах — виникли масштабні пожежі в різних районах міста. Горіли приватні житлові будинки, господарчі споруди та гаражі”, - розповіли в ДСНС.

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Через постійну загрозу повторних обстрілів вогнеборці працювали в надзвичайно складних умовах. Під час ліквідації однієї з пожеж надзвичайники врятували людину з охопленого вогнем будинку та передали її медикам.

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні
Фото: Пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні
Фото: Пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні
Фото: Пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні
Фото: Пресслужба ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російських обстрілів у Херсоні

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