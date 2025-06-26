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У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати ​скутер поруч із військовим

Правоохоронцям удалося запобігти теракту.

У Києві затримали чоловіка, який хотів підірвати ​скутер поруч із військовим
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру завербованому російськими спецслужбами мешканцю Київської області, який заклав вибухівку в скутер і планував підірвати його, коли поруч буде військовослужбовець. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами, він приїхав до столиці для підготовки до вчинення теракту. 

"На орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку. Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва. Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

  • Як повідомлялося, днями в Харкові затримали 19-річну агентку Росії, яка передала військовим замінований скутер під виглядом "волонтерської допомоги". Внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення. 
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