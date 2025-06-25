У Харкові затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців міста і передала військовим замінований скутер.

Про це повідомила Служба безпеки.

Для підготовки теракту росіяни завербували 19-річну харків’янку, яку "знайшли" в Telegram-каналі з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення вибухового пристрою - вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку жінка привезла на місце стоянки скутера та заховала вибухівку в багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових і активували саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомляли в прокуратурі, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.

Фото: СБУ

Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Фото: СБУ

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.