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У Харкові затримали 19-річну агентку Росії, яка передала військовим замінований скутер під виглядом "волонтерської допомоги"

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

У Харкові затримали 19-річну агентку Росії, яка передала військовим замінований скутер під виглядом "волонтерської допомоги"
Фото: СБУ

У Харкові затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців міста і передала військовим замінований скутер. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Для підготовки теракту росіяни завербували 19-річну харків’янку, яку "знайшли" в Telegram-каналі з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення вибухового пристрою - вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку жінка привезла на місце стоянки скутера та заховала вибухівку в  багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових і активували саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомляли в прокуратурі, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення. 

Фото: СБУ

Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Фото: СБУ

Наразі їй повідомили  про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

  • Раніше Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали виконавців теракту проти військового в Харкові, що стався 14 червня.  Тоді російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою. Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок вибуху потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.
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