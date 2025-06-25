У Харкові затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти оборонців міста і передала військовим замінований скутер.
Про це повідомила Служба безпеки.
Для підготовки теракту росіяни завербували 19-річну харків’янку, яку "знайшли" в Telegram-каналі з пошуку роботи. Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення вибухового пристрою - вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.
Готову вибухівку жінка привезла на місце стоянки скутера та заховала вибухівку в багажнику. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових і активували саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомляли в прокуратурі, внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець. 29-річний військовий отримав тяжкі поранення.
Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.
Наразі їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Раніше Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали виконавців теракту проти військового в Харкові, що стався 14 червня. Тоді російські спецслужбісти намагалися підірвати українського військового за допомогою саморобного вибухового пристрою. Вибух стався біля під’їзду 5-поверхового будинку, куди ворог заманив чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Унаслідок вибуху потерпілий отримав множинні осколкові поранення, але наразі його стан стабілізовано.