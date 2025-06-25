​Росіяни за добу 469 разів били по Запорізькій області, постраждало п'ятеро людей

Ворог завдав 4 ракетних удари по Запоріжжю, а також 8 авіаційних ударів по населених пунктах області.

За минулу добу російські війська 469 разів били по 13 населених пунктах Запорізькій області - атакували Василівський та Пологівський райони. В результаті пʼятеро чоловіків дістали поранень.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав 4 ракетних удари по Запоріжжю, а також 8 авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю, Новоданилівці, Новогригорівці, Новопавлівці та Солодкому.

300 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.

152 артобстріли прийшлися по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Раніше Федоров повідомив про 4 удари, завдані ворогом по території міста Запоріжжя.