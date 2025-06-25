"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували 950 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1 014 650 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували 950 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії - 1 014 650 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1014650 (+950) 
  • танків – 10967 (+1) 
  • бойових броньованих машин – 22885 (+6) 
  • артилерійських систем – 29569 (+58) 
  • РСЗВ – 1425 (+1) 
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0)
  • літаків – 416 (+0) 
  • гелікоптерів – 337 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42046 (+131)
  • крилаті ракети – 3388 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53084 (+123) 
  • спеціальна техніка – 3920 (+0).

Дані уточнюються.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога. За даними Генштабу, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies