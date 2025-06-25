За добу Сили оборони ліквідували 950 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1 014 650 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 950 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії - 1 014 650 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1014650 (+950)

танків – 10967 (+1)

бойових броньованих машин – 22885 (+6)

артилерійських систем – 29569 (+58)

РСЗВ – 1425 (+1)

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0)

літаків – 416 (+0)

гелікоптерів – 337 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42046 (+131)

крилаті ракети – 3388 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 53084 (+123)

спеціальна техніка – 3920 (+0).

Дані уточнюються.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога. За даними Генштабу, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.