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За тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога

Наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 безпілотників, у тому числі ударних дронів.

За тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та військової техніки ворога. 

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Так, за тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  •  27 танків
  •  63 бойових броньованих машини
  •  242 артилерійських системи
  •  3 РСЗВ 
  •  2 установки ППО
  •  717 одиниць автотехніки
  • 5 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

Як повідомлялося, загальні втрати росіян в Україні - 1 011 490 військових
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