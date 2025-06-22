За тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Так, за тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 27 танків
- 63 бойових броньованих машини
- 242 артилерійських системи
- 3 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 717 одиниць автотехніки
- 5 одиниць спецтехніки
За даними Генерального штабу, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
Як повідомлялося, загальні втрати росіян в Україні - 1 011 490 військових.