За тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та техніки ворога

Наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 безпілотників, у тому числі ударних дронів.

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 7630 російських окупантів, а також 1968 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Так, за тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

27 танків

63 бойових броньованих машини

242 артилерійських системи

3 РСЗВ

2 установки ППО

717 одиниць автотехніки

5 одиниць спецтехніки

За даними Генерального штабу, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

Як повідомлялося, загальні втрати росіян в Україні - 1 011 490 військових.