Місія МАГАТЕ на стратегічних підстанціях Україні. Хто побачить таємниці нашої енергетики?

Однак в низки українських експертів з енергетики виникають застереження до нової місії. Зокрема, яку чутливу інформацію про захист підстанцій можуть отримати міжнародні фахівці. А головне — чи може вона опинитися в росіян.

Експерти МАГАТЕ вже раніше були на підстанціях, що відповідають за розподілення електроенергії з атомних станцій. Саме АЕС Кремль і намагається погасити , що є безумовним порушенням міжнародного права.

Міжнародні фахівці мають відвідати об'єкти системи передавання електроенергії, які зазнають постійних російських ударів. Ця місія буде найбільшою від початку повномасштабного вторгнення.

Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі

Міжнародна місія з багатьма невідомими

Фахівці МАГАТЕ працюватимуть на 19 електропідстанціях, критично важливих для безпечної експлуатації українських АЕС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він зустрівся з очільником організації Рафаелем Гроссі.

В українському уряді переконують, що нова місія Міжнародного агентства з атомної енергії буде наймасштабнішою. Однак стисла заява міністра не дає відповідей на багато важливих запитань. Незрозуміло, скільки експертів відвідають Україну, чи будуть серед них громадяни РФ. А головне — чи перебуватимуть міжнародні візитери на підстанціях постійно або ж лише з короткими візитами.

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В Україні вже працювали одразу кілька місій МАГАТЕ.

По-перше, фахівці організації перебувають на загарбаній росіянами Запорізькій АЕС. З одного боку — організація не підтримала окупацію станції і спроби Кремля незаконно її легалізувати. Але з другого боку — міжнародні експерти не можуть вільно пересуватися територією АЕС. У 2025 році МАГАТЕ ще й почало проводити ротації місії через окуповану територію.

Фото: Х/ Rafael MarianoGrossi Ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС

По-друге, постійна місія перебуває на всіх контрольованих українською владою атомних станціях. Там міжнародні фахівці спостерігають за дотриманням Україною сімох принципів ядерної безпеки. Так країна демонструє відкритість до співпраці з цивілізованим світом і спростовує дезінформацію росіян. Кремль періодично поширює фейки про створення на українських АЕС небезпечних розробок. Групи МАГАТЕ на станціях працюють по три-чотири тижні, потім їх змінюють нові фахівці. Ротації тривають з 2023 року.

По-третє, ще у 2024 році український уряд пропонував МАГАТЕ створити спеціальну місію на підстанціях довкола АЕС. Саме їх тоді атакували росіяни, намагаючись приглушити атомні станції та добитися блекауту в Україні. Фахівці організації бували на цих об'єктах з короткими візитами. Однак це не вберегло підстанції від російських атак.

«У принципі, можемо вважати, що це останній шанс МАГАТЕ показати свою ефективність. Тому що інакше ця організація не виконує свої функції, як і багато інституцій ООН. Будь ласка, показуйте ефективність і спрацюйте на випередження. Але я не переконаний, що вони цим шансом скористаються», — каже голова керівної ради Центру безпекових досліджень CENSS Вадим Черниш.

Цьогоріч Росія знову атакує підстанції, що відповідають за видачу електроенергії з АЕС. Українські енергетики вже відпрацювали чіткий алгоритм дій, однак уряд намагається використати усі можливі механізми, щоб захистити високовольтні підстанції.

Фото: EPA/UPG Працівники ДТЕК виконують ремонтні роботи на електричній підстанції в Києві

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Що удари триватимуть, свідчить, зокрема, російський план обстрілів енергетики, який перехопила українська розвідка.

«Головне питання навіть не в тому, чи можна довіряти МАГАТЕ як інституції. А в тому, хто конкретно входитиме до складу місій, який обсяг інформації отримають експерти, кому передаватимуться результати перевірок і хто контролюватиме їх подальше використання», — каже генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Місія матиме доступ не лише до інфраструктури АЕС

Міжнародні експерти відвідуватимуть не лише підстанції біля АЕС, а й об'єкти «Укренерго», — розповідає колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. Експерт негативно оцінює саму ідею нової місії МАГАТЕ на стратегічних об'єктах української енергетики.

«Тому що там працює анклав росіян. Якщо чутлива інформація про фізичний захист, про протиповітряне прикриття, про ремонти потрапить до експертів МАГАТЕ від РФ, то, думаю, ці дані надійдуть і до російських військових. Вони вже бували на цих підстанціях: подивилися і поїхали. Через три-чотири години — приліт. Не розумію ефективності цих місій. Росіян як били, так і битимуть», — вважає Григорій Плачков.

Фото: Пресслужба ДІЯРУ

Згідно зі звітом МАГАТЕ, станом на літо 2025 року, в Секретаріаті організації працювало 44 громадянина Росії. Більше було лише представників Великої Британії та США. У звіті також йдеться про 12 українських громадян.

Україна та МАГАТЕ підписали низку документів про співпрацю. Вони передбачають, зокрема, дотримання Агентством «суворого режиму з метою забезпечення ефективного захисту від розголошення комерційних, технологічних та промислових таємниць та іншої конфіденційної інформації, що стає йому відомою».

Наразі немає жодного юридично доведеного факту, що МАГАТЕ порушувало ці умови.

«Візити МАГАТЕ на об'єкти, що не мають стосунку до атомних станцій, є нонсенсом. Вони ніде у світі їх не інспектують. Я не розумію, чому ми їм це дозволимо. Це така розвідка для росіян? Хоча самі члени цієї місії можуть і не бути винними. У них же вимагають звіт, а потім ці документи йдуть на стіл заступнику Гроссі — росіянину Чудакову. У нього є весь доступ», — каже фахівець у галузі енергетики Геннадій Рябцев.

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За останні два роки до України вже приїжджали щонайменше дев'ять місій МАГАТЕ, які відвідували стратегічні об'єкти системи передавання електроенергії, — пояснює аналітикиня Ukraine Facility Platform Марія Цатурян. Міжнародні фахівці вже перебували і на підстанціях «Укренерго». Ці місії були тимчасовими та зазвичай охоплювали не більше десятка підстанцій.

«Питання у тому: а для чого ці місії? У 2024 році логіка полягала у тому, щоб вони постійно перебували на підстанціях “Укренерго”, які є критичними для видачі потужності АЕС. І вони з 2022 року є цілями для росіян. Але зрештою ці місії стали просто ознайомлювальними візитами. Перебування МАГАТЕ на підстанціях ніяк не стримувало росіян», — каже Марія Цатурян.

Фото: Укренерго

Завдяки візитам на підстанції міжнародні експерти справді можуть розробляти спеціальні алгоритми дій на випадок екстрених ситуацій. Однак за роки повномасштабної війни, скажімо, фахівці «Укренерго» самотужки навчилися ефективно управляти енергосистемою в умовах бойових дій. Запобігаючи відключенню АЕС, каскадній аварії чи нацiональному блекауту.

Також у МАГАТЕ заявляли, що місії допомагають сформувати перелік технічної допомоги для України. Делікатність ситуації полягає в тому, що міжнародна організація вочевидь досі формує цей список.

«Інформація про фізичний захист підстанцій “Укренерго” безумовно є чутливою. Але фото цих укриттів вже були у публічному просторі. Їх, зокрема, публікував тодішній віцепрем'єр Кулеба, а також журналісти. Зображення крупним планом, тобто не зрозуміло, яка це підстанція. Цей фізичний захист працівники МАГАТЕ вже бачили у попередніх місіях. Питання у тому, чи є якийсь протокол дотримання безпеки та нерозголошення інформації», — розповідає Марія Цатурян.

Росіяни в МАГАТЕ: ризики для України

Роль Росії у Міжнародному агентстві з атомної енергії ослабла, однак поки що лише номінально.

По-перше, країну-агресорку не обрали до Генерального комітету організації. За її склад вперше за багато років голосували таємно. Процес супроводжувався тривалими дискусіями і відсутністю консенсусу.

Фото: EPA/UPG Рафаель Гроссі

У Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні результат голосування назвали важливими. Однак сам Генеральний комітет має доволі церемоніальні функції, що здебільшого пов'язані з організацією конференції МАГАТЕ (щось на кшталт річного звіту).

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«Генеральний комітет — це одноразова інституція. Вони порядок денний контролюють. Але Росія залишається постійним членом Ради керуючих МАГАТЕ», — пояснює незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Відсторонити Росію від керівництва у Міжнародному агентстві з атомної енергії надзвичайно складно, розповідає фахівчиня. Хоча прецедент був: членство Південно-Африканської Республіки призупиняли через апартеїд.

По-друге, здавалося б, вплив росіян знизився і в Департаменті ядерної енергетики. Його з 2015 року очолював громадянин Росії Михайло Чудаков. Також він був заступником директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, а перед тим працював на російський уряд, зокрема, у корпорації «Росатом».

Фото: politcom.org.ua Михайло Чудаков

Минулого місяця Чудакова відсторонили від посади в МАГАТЕ за сексизм та гомофобію у своїй книжці. Наразі триває внутрішнє адміністративне розслідування.

Де зараз перебуває Чудаков — невідомо. Але відсторонення є тимчасовим і не означає остаточне звільнення.

«Департамент зараз тимчасово очолює Олена Миколайчук. Це — громадянка України, колишня очільниця Держатомрегулювання. Там є і наші працівники. Але дуже багато росіян у цьому департаменті», — додає Ольга Кошарна.

Попри війну та окупацію Запорізької АЕС, МАГАТЕ продовжує реалізовувати низку спільних проєктів з Росією, каже експертка. Скажімо, тривають навчальні обміни.

З останнього — на російські АЕС їздили стажуватися чотирнадцять науковиць з держав, які не мають власної ядерної енергетики, але хочуть її розвивати.

Неважко зрозуміти, що Кремль користується таким шансом і може нав'язувати їм саме російські технології. А оскільки «Росатом» досі не потрапив під міжнародні санкції, то подальша співпраця з такими державами цілком можлива.

Скажімо, якщо Росія будуватиме десь атомну станцію, вона отримає прибуток не лише від спорудження. Надалі йдеться про постійне обслуговування станції та забезпечення її паливом. А це — мільярдні прибутки для російського бюджету війни.