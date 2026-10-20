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Завтра в Україні застосують графіки відключення світла

Це через наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

Завтра в Україні застосують графіки відключення світла
відключення світла у Дніпрі
Фото: EPA/UPG

Укренерго запроваджує заходи обмеження споживання електроенергії у частині областей України на завтра, 21 жовтня. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59.

Для промислових підприємств фахівці запроваджують графіки обмеження потужності. Для всіх інших категорій споживачів протягом дня застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти, пояснило Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися через подальші російські обстріли, тому енергетики радять стежити за оновленнями та графіками відключень на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

  • У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Вдень атака продовжилась. Через удари дронів без світла майже 17 тисяч абонентів.
  • У Києві внаслідок атаки Росії на енергетичні обʼєкти частково знеструмлені чотири райони.
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