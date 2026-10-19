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Швеція виділить ще 5,4 млн євро до Фонду підтримки транспорту України

Кошти спрямують на відновлення інфраструктури після російських атак, а також на закупівлю необхідної техніки й обладнання.

Швеція виділить ще 5,4 млн євро до Фонду підтримки транспорту України
Очільник Київської ОВА Микола Калашник
Фото: censor.net

Швеція спрямує додаткові 60 мільйонів шведських крон (близько 5,4 млн євро) до Фонду підтримки транспорту України.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

За його словами, внесок є частиною зимового пакета допомоги шведського уряду Україні. Гроші підуть на відновлення інфраструктури після російських атак, а також на необхідну техніку та обладнання.

"Швеція була серед ініціаторів створення Фонду й зараз збільшує свій внесок. Це дає більше можливостей для перших проєктів, на яких перевіримо швидкість та ефективність нового механізму допомоги", – прокоментував очільник Мінвідновлення.

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