Швеція спрямує додаткові 60 мільйонів шведських крон (близько 5,4 млн євро) до Фонду підтримки транспорту України.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.
За його словами, внесок є частиною зимового пакета допомоги шведського уряду Україні. Гроші підуть на відновлення інфраструктури після російських атак, а також на необхідну техніку та обладнання.
"Швеція була серед ініціаторів створення Фонду й зараз збільшує свій внесок. Це дає більше можливостей для перших проєктів, на яких перевіримо швидкість та ефективність нового механізму допомоги", – прокоментував очільник Мінвідновлення.
- Раніше Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні на майже 45 млн євро, який передбачає допомогу українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими.