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Аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність покупців

У Фонді держмайна це пов'язують із виборами у США. 

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність покупців
ОПЗ (архівне фото)
Фото: daily.rbc.ua

Приватизаційний аукціон з продажу Одеського припортового заводу, призначений на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців.

Про це свідчить інформація на сайті "Прозорро.Продажі", передає "Інтерфакс-Україна".

Заявки можна було подати до 20:00 неділі. 

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"Ну що ж. Дива, на жаль, не сталося, а щоденна, марудна, кропітка праця теж буває, виявляється, безсилою перед банальною політичною кон'юнктурою. Багаторічна корупційна сага знову лишається без хепі-енду", – прокоментував голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Він додав, що треба дочекатися 3 листопада" (дата проміжних виборів в США). 

"Це – фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони "гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни", – пояснив Наталуха. 

  • Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. З серпня 2019 року воно працювало за давальницькою схемою, постачальником газу було ТОВ "Агро Газ Трейдинг".
  • У липні 2021 року постачальником давальницької сировини для ОПЗ було обрано сингапурську Dachex Shipping Pte. Ltd, але "АГТ" через суд заблокувала підписання договору з цією фірмою. Основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого зросла. У вересні 2021 року ОПЗ вирішив зупинити виробництво через нерентабельність.
  • Держава кілька разів намагалася приватизувати ОПЗ, однак безрезультатно. У 2009 році переможцем конкурсу з його продажу стала підконтрольна ексвласнику ПриватБанку Ігорю Коломойському компанія "Нортіма" за 5 млрд грн. Проте конкурсна комісія відмовилася визнати компанію переможницею через занижену, на її думку, ціну і підозру у змові та визнала конкурс таким, що не відбувся. Потім у 2016 році Україна двічі виставляла 99,567% акцій ОПЗ на продаж: спочатку в липні за стартовою ціною 13,175 млрд грн, потім у грудні за зниженою ціною 5,16 млрд грн, однак обидва рази безрезультатно. 
  • Відсутність інтересу до ОПЗ, зокрема, була пов'язана з його боргом понад $250 млн структурам Дмитра Фірташа, підтвердженим Стокгольмським арбітражем.

    У листопаді минулого року ФДМ знову намагався приватизувати ОПЗ за 4 млрд 488,5 млн грн, але заявки на купівлю також були відсутні.

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