Аукціон з продажу Одеського припортового заводу знову скасували через відсутність покупців

У Фонді держмайна це пов'язують із виборами у США.

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Приватизаційний аукціон з продажу Одеського припортового заводу, призначений на 19 жовтня зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн, не відбувся через відсутність покупців.

Про це свідчить інформація на сайті "Прозорро.Продажі", передає "Інтерфакс-Україна".

Заявки можна було подати до 20:00 неділі.

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"Ну що ж. Дива, на жаль, не сталося, а щоденна, марудна, кропітка праця теж буває, виявляється, безсилою перед банальною політичною кон'юнктурою. Багаторічна корупційна сага знову лишається без хепі-енду", – прокоментував голова Фонду держмайна Дмитро Наталуха.

Він додав, що треба дочекатися 3 листопада" (дата проміжних виборів в США).

"Це – фраза, яку я чув найчастіше за останні 2-3 дні від американських компаній, які до цього надіслали листи, у яких вони "гарантують взяти участь у аукціоні і зробити ставку у розмірі стартової ціни", – пояснив Наталуха.

Одеський припортовий завод є найбільшим хімічним підприємством України і входить до переліку підприємств великої приватизації. З серпня 2019 року воно працювало за давальницькою схемою, постачальником газу було ТОВ "Агро Газ Трейдинг".

У липні 2021 року постачальником давальницької сировини для ОПЗ було обрано сингапурську Dachex Shipping Pte. Ltd, але "АГТ" через суд заблокувала підписання договору з цією фірмою. Основною сировиною для підприємства є природний газ, ціна якого зросла. У вересні 2021 року ОПЗ вирішив зупинити виробництво через нерентабельність.

У липні 2026 року Кабмін затвердив умови приватизації ОПЗ.