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Уряд затвердив умови приватизації чотирьох великих підприємств

Аукціони пройдуть у жовтні.

Уряд затвердив умови приватизації чотирьох великих підприємств

У жовтні 2026 року Фонд державного майна України проведе чотири аукціони з продажу об'єктів великої приватизації та конфіскованих санкційних активів. 

Про це розповіли у міністерстві економіки і довкілля України.

13 жовтня – ПАТ «Сумихімпром». Це один із найбільших хімічних комплексів України, що спеціалізується на виробництві фосфорних мінеральних добрив, діоксиду титану та пігментів для промисловості.

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19 жовтня – АТ «Одеський припортовий завод». Одне зі стратегічних підприємств хімічної промисловості України та найбільший вузол перевалки аміаку й карбаміду на Чорному морі з унікальною виробничою та портовою інфраструктурою.

20 жовтня – ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (санкційний актив).

Провідне українське підприємство з видобутку та збагачення титаново-цирконієвих руд. Раніше актив належав російському олігарху Михайлу Шелкову. Титанова сировина підприємства використовувалася російським військово-промисловим комплексом для виробництва озброєння.

20 жовтня – ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив).

Один із найбільших у Європі виробників втулок циліндрів для автомобільних, суднових, промислових двигунів та спеціальної техніки. Раніше підприємство належало російському сенатору Сергію Калашнику.

Усі об'єкти реалізують через електронну торгову систему Prozorro.Продажі.

Відповідно до законодавства, 100% коштів від продажу конфіскованих санкційних активів спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці ресурси використовуються для відновлення житла, критичної інфраструктури та інших об'єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Водночас кошти від приватизації державних підприємств надходять до державного бюджету України та спрямовуються на фінансування сектору безпеки і оборони, зокрема забезпечення потреб Збройних Сил України.

 

У січні цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє значно швидше та ефективніше запускати продаж активів, щодо яких судом застосовано санкцію у вигляді стягнення в дохід держави, а 17 липня – затвердив умови продажу АТ «Одеський припортовий завод», а також умови реалізації санкційних активів ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

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