Українці за кордоном зможуть оформити податковий номер через посольства та консульства

Податковий номер можна оформити через посольства та "е-Консул".

МЗС спільно з ДПСУ розширили доступ до послуги отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для українців, які перебувають за кордоном. Відтепер скористатися сервісом можуть усі громадяни України, які мають дійсний документ, що посвідчує особу.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Раніше сервіс працював у пілотному режимі лише для оформлення РНОКПП дітям до 18 років за заявою одного з батьків. Із 30 липня послугу розширили на всіх громадян України за кордоном.

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Подати заяву можуть громадяни віком від 14 років, особисто звернувшись до найближчого посольства або консульської установи України. Також оформлення можливе через законного представника чи довірену особу – як онлайн через систему "е-Консул", так і безпосередньо в дипломатичній установі.

Самостійне оформлення через електронний кабінет "е-Консул" є безкоштовним. Якщо заяву подають через посольство або консульство, стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних у розмірі 40 доларів США або 37 євро.

У МЗС наголосили, що РНОКПП є важливим ідентифікатором у державних реєстрах та відкриває доступ до дедалі більшої кількості цифрових державних послуг, якими українці можуть користуватися навіть за межами країни.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, розширення сервісу є частиною роботи з цифровізації державних послуг та підтримки зв'язку українців за кордоном із державою.