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Мінфін: в першому півріччі 2026 видатки на освіту становили майже 273 млрд гривень

У відомстві зазначили що освіта та наука залишаються однією з пріоритетних сфер.

Мінфін: в першому півріччі 2026 видатки на освіту становили майже 273 млрд гривень
Фото: Макс Левин

В першому півріччі 2026 року видатки з державного бюджету на освіту становили майже 273 млрд гривень

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У відомстві зазначили, що освіта та наука залишаються серед ключових сфер, що забезпечуються необхідним фінансовим ресурсом.

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В Мінфіні наголосили на важливості ефективного використання коштів органами місцевого самоврядування. 

"Насамперед це стосується реалізації проєктів із закупівлі шкільних автобусів, модернізації навчально-практичних майстерень і лабораторій, а також ремонту та облаштування їдалень і укриттів у закладах освіти", – прокоментував перший заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

На освіту у І півріччі 2026 році було спрямовано 272,9 млрд грн, у тому числі 151,7 млрд грн із державного бюджету з урахуванням трансфертів, зокрема:

82,3 млрд грн – на виплату підвищеної заробітної плати освітянам 

10,4 млрд грн – на виплату доплат за особливі умови роботи педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти;

12,3 млрд грн – на здобуття вищої освіти, зокрема за рахунок бюджетних коштів держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 26,9 тис. осіб на загальну суму 311,9 млн грн;

5,9 млрд грн – на забезпечення безоплатного харчування 1,5 млн учнів закладів загальної середньої освіти;

4,1 млрд грн – на облаштування укриттів у 131 закладі освіти, зокрема, у 113 школах, у 18 закладах дошкільної освіти;

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1,3 млрд грн – на придбання близько 500 шкільних автобусів;

1,8 млрд грн – на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», зокрема придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання, меблів, обладнання;

0,8 млрд грн – на видання та придбання підручників ;

0,5 млрд грн –  для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 73 закладах освіти;

0,3 млрд грн – на державну підтримку осіб з особливими освітніми потребами 

0,6 млрд грн – на модернізацію майстерень і лабораторій 

На розвиток науки у І півріччі 2026 року за загальним фондом держбюджету було виділено майже 8 млрд грн.

У 2025 році видатки на освіту та науку становили понад 410 млрд гривень.

  • Мінкульт та Мінфін розроблять механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок.
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