Розвідка: криза в Перській затоці дедалі більше загрожує російській нафті

Тривала нестабільність у Перській затоці не зміцнює позиції російської нафтової галузі, а навпаки – створює дедалі більші ризики для експорту російської нафти Urals.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У СЗРУ зазначають, що якщо на початку ескалації конфлікту в регіоні світові ціни на нафту різко зросли через побоювання щодо можливого блокування Ормузької протоки, то нині ситуація змінюється. Країни-експортери активно переорієнтовують маршрути постачання нафти, зменшуючи залежність від цього стратегічного морського шляху.

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За даними української розвідки, до загострення ситуації альтернативними маршрутами транспортували близько 3,5 млн барелів нафти на добу із загального обсягу в 15 млн барелів. Наразі цей показник уже зріс до 6,5 млн барелів на добу.

Найбільш перспективними маршрутами називають саудівський нафтопровід «Схід – Захід», який з'єднує нафтовий комплекс Абкайк із портом Янбу на Червоному морі, а також маршрут через порт Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах, розташований в Оманській затоці.

За оцінками СЗРУ, до 2027 року пропускну спроможність цих маршрутів планують збільшити ще на 1,2 млн барелів на добу. Це дозволить транспортувати в обхід Ормузької протоки вже близько 8 млн барелів нафти щодня.

У розвідці наголошують, що поступове зменшення залежності світового ринку від ситуації в Перській затоці послаблює фактор, який підтримував високі ціни на нафту. Додатковий тиск на ринок, за даними СЗРУ, чинять зростання видобутку нафти у Венесуелі, збільшення квот країнами ОПЕК+ та вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із картелю.

«Відповідно, російська нафта Urals дешевшатиме ще швидше через токсичність і ненадійність видобувача, підсанкційність та "схематозність" постачальника», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

У СЗРУ вважають, що внаслідок цього втрати російського бюджету від експорту нафти й газу продовжать зростати. На думку української розвідки, прогноз щодо недонадходження до держбюджету рф близько 2 трлн рублів у 2026 році може виявитися навіть надто оптимістичним.