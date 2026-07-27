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Уряд повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його до парламенту

Прем'єр-міністр Корецький наголосив, що це один із ключових законопроєктів у процесі євроінтеграції. 

Уряд повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його до парламенту
Засідання Кабміну
Фото: Кабмін

Кабінет міністрів 27 липня повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його на розгляд до парламенту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Відновлюємо предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні Уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон", - написав він у Telegram. 

Корецький наголосив, що це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. 

"Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми", - зазначив прем'єр. 

Він додав, що нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

Контекст

  • Наприкінці травня уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка і подав його до Верховної Ради. Він передбачає синхронізацію митних процедур з ЄС, а також визначає європейські підходи до процесу декларування та сплати мита.
  • 5 червня повідомлялося, що проєкт Митного кодексу зареєстрували в Раді
  • Розробка Кодексу розпочалася в 2024 році й спрямована на виконання вимог до України як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Для цього сформували 15 робочих груп, до складу яких увійшли представники Мінфіну, Держмитслужби, експерти Програма ЄС з підтримки системи управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) та Проєктного офісу реформ при Мінфіні. Тоді повідомлялося, що очікують голосування за новий Митний кодекс у січні 2026 року.
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