Уряд повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його до парламенту

Прем'єр-міністр Корецький наголосив, що це один із ключових законопроєктів у процесі євроінтеграції.

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Кабінет міністрів 27 липня повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його на розгляд до парламенту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Відновлюємо предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні Уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон", - написав він у Telegram.

Корецький наголосив, що це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції.

"Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми", - зазначив прем'єр.

Він додав, що нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

Контекст

Наприкінці травня уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка і подав його до Верховної Ради. Він передбачає синхронізацію митних процедур з ЄС, а також визначає європейські підходи до процесу декларування та сплати мита.