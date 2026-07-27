Розвідка: Російський фондовий ринок переживає найдовший спад за всю історію спостережень

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Російський фондовий ринок продовжує демонструвати затяжне падіння, тоді як найбагатші громадяни РФ змінюють структуру своїх інвестиційних портфелів, віддаючи перевагу криптовалюті, закордонній нерухомості та приватним інвестиційним фондам.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, така тенденція свідчить про зниження довіри великого капіталу до перспектив російської економіки.

Фондовий ринок РФ знижується вже 19-й тиждень поспіль. Від початку квітня його сукупна капіталізація, за оцінками аналітиків, скоротилася приблизно на 30%, повернувшись до рівня 2016 року.

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За даними СЗР, подібного тривалого спаду не фіксувалося за весь період ведення статистики, починаючи з 1997 року.

Станом на середину липня значно втратили в ціні акції провідних російських компаній. Зокрема, папери «Газпрому» та ВТБ подешевшали більш ніж на 21%, «Норнікеля» – на 24%, «Аерофлоту» – на 27%, МТС – на 28%.

Найбільший золотодобувний виробник РФ – компанія «Полюс» – лише за два тижні втратив понад 53% ринкової вартості.

У Службі зовнішньої розвідки також звертають увагу на довгострокову динаміку прибутковості російських активів. За наведеними розрахунками, інвестиція у розмірі 1 тис. доларів США в акції Apple на початку 2006 року принесла б інвестору понад 130 тис. доларів прибутку, тоді як аналогічне вкладення в акції «Газпрому» призвело б до втрати понад 600 доларів.

Додатковим індикатором погіршення ситуації, зазначає СЗР, стали невдалі спроби Міністерства фінансів рф розмістити облігації федеральної позики. Протягом останнього місяця відомство тричі припиняло аукціони через невигідні для емітента пропозиції інвесторів, фактично залишившись без запланованого залучення коштів.

У Службі зовнішньої розвідки України вважають, що сукупність цих тенденцій свідчить про зростання недовіри інвесторів до російського фінансового ринку та посилення відтоку капіталу з країни.