Санкції виснажили російську авіацію: "Ростех" намагається врятувати галузь реорганізацією

Російська держкомпанія "Ростех" готує масштабну реорганізацію своїх авіаційних активів, намагаючись приховати системну кризу, спричинену санкціями, дефіцитом комплектуючих та кадровими проблемами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Керівництво "Ростеху" планує об'єднати під єдиним управлінням пасажирську авіакомпанію Red Wings, вантажного перевізника SkyGates, санітарну авіацію та лізингову структуру "Авиакапитал-Сервис". Управління новим холдингом має здійснювати компанія "Ільюшин Фінанс Ко".

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Офіційно це пояснюють централізацією управління та створенням єдиної системи технічного обслуговування. Однак, за оцінкою розвідки, насправді йдеться про спробу приховати фінансові проблеми окремих підприємств шляхом об'єднання їхніх показників.

Зазначається, що авіакомпанія Red Wings вже не здатна повноцінно виконувати навіть власну чартерну програму. Із трьох літаків Boeing 777 регулярні рейси здійснює лише один, другий використовується як резервний, а третій фактично простоює. Ситуацію ускладнюють управлінські конфлікти та відтік кваліфікованих працівників.

Не краща ситуація і у вантажного оператора SkyGates, який стикається з нестачею двигунів, запасних частин, затягнутими ремонтами та старінням авіапарку.

У СЗРУ наголошують, що створення нового холдингу не усуває ключових проблем російської авіаційної галузі, а лише перерозподіляє обмежені ресурси між збитковими компаніями.

Експерти зазначають, що санкції продовжують позбавляти Росію доступу до західних комплектуючих і технологій, а також ускладнюють оновлення авіапарку та виробництво нових літаків. Через це бюрократична реорганізація не здатна вирішити глибоку системну кризу галузі.