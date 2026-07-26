У США естонець визнав себе винним у незаконному експорті електроніки в інтересах РФ

Йому загрожує до 40 років за ґратами.

У федеральному суді Брукліна громадянин Естонії Андрій Шевляков визнав себе винним у змові з метою порушення правил експортного контролю США. Він був учасником мережі із закупівлі чутливих електронних компонентів для російських військових і державних підрядників.

Про це йдеться у пресрелізі Мінюсту США.

Цього чоловіка затримали в Естонії у 2023 році, а в серпні 2025 року його екстрадували до Сполучених Штатів.

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Як повідомили у прокуратурі,протягом майже десяти років обвинувачений керував закордонною мережею закупівель і постачав високотехнологічні американські технології ворожим російським військовим структурам.

Спеціальний агент Джейсон Хадсон, який очолює х'юстонський офіс ФБР, зазначив, що розслідування, яке призвело до затримання Шевлякова, виникло в результаті розслідування ФБР 14-річної давності.

Згідно з матеріалами суду, Шевляков протягом багатьох років свідомо обходив американські правила експортного контролю.

Використовуючи кілька фіктивних компаній, Шевляков вводив в оману американських виробників і постачальників, щоб отримувати чутливі технології та електронні компоненти. Після цього він переправляв їх кінцевим користувачам у Росії, серед яких були оборонні підприємства та державні установи.

Його було внесено до Entity List («чорного списку») Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США м переліку осіб і компаній, яким заборонено отримувати будь-які товари зі США без спеціального дозволу міністерства торгівлі. Слідство встановило, що Шевляков знав, що його внесли у санаційний список США, але свідомо порушував вимоги американського законодавства.

В одному з випадків він замовив у американської компанії партію чутливих електронних компонентів. Після того як компанія відмовила йому в продажу та повідомила, що він перебуває в Entity List, Шевляков скасував замовлення, але вже через кілька днів оформив його повторно, використавши іншу електронну адресу та вигадане ім'я.

За даними слідства, його схема призвела до незаконного експорту зі США чутливої електроніки на суму понад 1 мільйон доларів.

Серед обладнання, яке він постачав російським замовникам, були малошумні дільники частоти та синтезатори сигналів, що використовуються у високочастотних системах зв'язку та аналого-цифрові перетворювачі, які застосовуються в оборонній техніці, зокрема в авіоніці, ракетних комплексах і системах радіоелектронної боротьби.

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Слідство також встановило, що Шевляков активно листувався з російськими оборонними підприємствами та телекомунікаційними компаніями щодо поставок цієї продукції.

Для доставки товарів він регулярно подорожував між Естонією та Росією. Дані про перетин кордону свідчать, що у період 2010–2016 років Шевляков понад 100 разів перетинав естонсько-російський кордон, причому багато поїздок здійснював протягом одного дня.

Документи, надані владою Фінляндії, також засвідчили, що фінські прикордонники затримували його під час спроби незаконно ввезти електроніку до Росії. Наприклад, Шевляков не зміг надати митну декларацію. Під час огляду автомобіля прикордонники виявили приховані в різних місцях транспортного засобу електронні компоненти загальною вартістю близько 70 тисяч євро.

Шевлякову загрожує до 40 років позбавлення волі. Він також погодився на конфіскацію на користь уряду США близько 1,5 мільйона доларів.