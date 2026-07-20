САП завершила розслідування справи топпосадовця "Укрзалізниці", якого підозрюють в одержанні 100 тисяч доларів хабаря

У квітні 2026 року правоохоронці затримали посадовця після отримання ним хабаря.

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САП і НАБУ завершили досудове розслідування у справі заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у проханні та одержанні хабаря в розмірі 100 тисяч доларів.

Про це повідомили у САП.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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За даними слідства, наприкінці 2025 року посадовець звернувся до представника підприємства, яке займається видобутком граніту та виробництвом щебеневої продукції, із вимогою надати 100 тисяч доларів США.

За ці кошти, як стверджує слідство, він обіцяв сприяти демонтажу або перенесенню залізничної колії, яка перешкоджала подальшій господарській діяльності підприємства.

У квітні 2026 року правоохоронці затримали посадовця після отримання ним хабаря в сумі 100 тисяч доларів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – прохання та одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.