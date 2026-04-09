Правоохоронці затримали на хабарі $100 000 посадовця одного з департаментів «Укрзалізниці». За ці гроші він обіцяв владнати питання щодо отримання підприємством дозволу на демонтаж залізничних колій.

Про цей розповіли у Національній поліції України та Офісі генпрокурора.

Фото: Нацполіція Затримання посадовця Укрзалізниці на хабарі

За даними слідства, підприємство у сфері видобутку надр, задля подальшого розширення меж кар’єру звернулося до «Укрзалізниці» з приводу демонтажу та упорядкування документів щодо резервної об’їзної колії, яка перебуває у віддані АТ «Укрзалізниця». Проте, заступник керівника одного з департаментів УЗ допомогу оцінив у 100 000 доларів.

«Схема була продумана: спочатку ініціювати «сезонний об'їзд», щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру», – розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, посадовець запевняв підприємця, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість ділок обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці.

8 квітня оперативники ДСР Нацполіції та слідчі ДБР затримали посадовця під час обміну розписки на гроші. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Знайдені під час застримання докази

До суду подали клопотання про взяття під варту. Перевіряють інші можливі епізоди та причетних осіб.